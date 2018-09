Deze coalities willen de Antwerpse lijsttrekkers (niet)

De verkiezingscampagne draait op volle toeren, op net iets langer dan een maand van de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens het grote Antwerpse lijsttrekkersdebat van VTM NIEUWS en De Morgen doen de Antwerpse lijsttrekkers alvast uit de doeken met wie ze wél (en niet) een coalitie willen vormen na de verkiezingen op 14 oktober.

“Ik zal niet besturen met de PVDA en het Vlaams Belang”, zegt Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer. “Liberalen besturen niét met mensen die een totaal ander mens- en maatschappijbeeld hebben, dat aan de ene kant communistisch en aan de andere kant fascistisch is.”

Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) sluit een coalitie met PVDA en Vlaams Belang uit. “We zullen zien wat op 14 oktober in de urne ligt”, klinkt het bij De Wever. “Maar ik zit liever niet met de Gouden Dagenraad of de communisten in een coalitie.”

CD&V-lijsttrekker Kris Peeters gaf al aan dat De Wever maar beter oplet met de huidige toon van het debat als hij de coalitie met zijn partij wil verderzetten. “Vanavond verloopt het goed”, grapt hij.

Wouter Van Besien (Groen) zei eerder in de studio van VTM NIEUWS al dat hij een coalitie met PVDA niet uitsluit. Hij zegt “een progressieve coalitie” te willen. “Met N-VA vinden we geen partner.” En ook Jinnih Beels, die de lijst trekt voor sp.a, sluit een coalitie met PVDA niet uit.

Meer over de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen:

Volgende week dinsdag (18 oktober) organiseren VTM NIEUWS en De Morgen een lijsttrekkersdebat in Gent. Meer informatie daarover vind je hier.