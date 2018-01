Dewinter wil De Wever gedoogsteun geven

Filip Dewinter (Vlaams Belang) wil eventueel een minderheidsbestuur van burgemeester Bart De Wever (N-VA) vanuit de gemeenteraad gedoogsteun geven. Dat heeft hij gezegd in 'De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters', het online debatprogramma van VTM NIEUWS. Dewinter roept De Wever op om "een volwassen rechts bestuur mogelijk te maken".

"We moeten in Antwerpen komaf maken met het adagium van 'dom rechts, slim links'", zegt Dewinter. "Links sluit nooit iemand uit. Almaci wil met de PVDA in zee. Met democratisch verkozenen zoals ik, kan dat blijkbaar niet."

Migratiestop

Dewinter wil de N-VA van Bart De Wever vanuit de gemeenteraad gedoogsteun geven, "voor mijn part aan een volledig N-VA-college, dat moet toch als muziek in de oren klinken."

Maar Dewinter stelt natuurlijk zijn voorwaarden: "Een immigratiestop is ons breekpunt en onze prioriteit. De grenzen moeten dicht en de poorten van Antwerpen moeten toe."

Bekijk hier het volledige debat:



Beluister hier de podcast: