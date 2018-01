Dewinter: "Deze Miss België is rolmodel"

Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter vindt de nieuwe Miss België "een rolmodel". Dat zegt hij in ‘De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters’, het online debatprogramma van VTM NIEUWS. "Ze is perfect ingeburgerd, spreekt de taal zoals het hoort, werkt hard, betaalt voor haar studies als pilote", zegt Dewinter, "maar het feit dat het om een Aziatische gaat heeft daar misschien iets mee te maken."

Dewinter vindt de racistische commentaren "overroepen en marginaal" maar onterecht: "Dit meisje verdient beter".

"Verschil met moslims"

Dat Angeline Flor Pua van Aziatische origine is (haar ouders zijn in de Filipijnen geboren), is volgens Dewinter geen toeval. "Ik heb Aziaten nog maar weinig horen klagen over racisme in Antwerpen. Ze werken hard, ze doen wat ze doen en ze burgeren zich in", zegt hij. "Dit in grote tegenstelling tot de meerderheid van de moslims die zich wentelen in slachtofferrol, nauwelijks wat uitvreten en vooral voor heel veel problemen zorgen. Laten we een voorbeeld nemen aan dit meisje."

