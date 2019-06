Dewael wil dat Vande Lanotte en Reynders informateur blijven

Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) blijven best nog aan als federale informateurs. Dat heeft kersvers Kamervoorzitter Patrick Dewael gezegd in VTM NIEUWS. “Als de koning het toelaat, zou ik de handdoek nog niet in de ring gooien”, zegt hij.

Morgen brengen de twee informateurs verslag uit bij de koning, en er doen geruchten de ronde dat de twee hun opdracht zullen teruggeven. “Ik ben het staatshoofd niet, maar als de koning het toelaat, zou ik de handdoek nog niet in de ring gooien”, zegt Dewael daarover.

“Na de verkiezingen hebben partijen soms wat tijd nodig”, gaat Dewael verder. En dan doelt hij vooral op N-VA en PS, elk aan hun kant van de taalgrens de grootste partij. Het is belangrijk dat zij rond de tafel gaan zitten. “Het staat in de sterren geschreven dat je dat moet doen. Dat is de enige logische conslusie”, zegt Dewael.

Toch verlopen die gesprekken zeer moeilijk. Vande Lanotte en Reynders zouden hebben geprobeerd om De Wever en Di Rupo rond de tafel te krijgen, maar dat zou tot op heden niet zijn gelukt. Het valt nu dus af te wachten of de koning morgen op zoek moet naar nieuwe informateurs.

Herbekijk hier het volledige gesprek met Dewael: