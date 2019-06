Jean-Marie Dedecker stelt voor om het Vlaams Belang “een reële kans” te geven om mee te besturen op Vlaams niveau. Dat zegt hij in VTM NIEUWS. De piste voor een minderheidskabinet met gedoogsteun van Vlaams Belang is volgens Dedecker zijn idee.

Terwijl afscheidnemend Kamervoorzitter Siegfried Bracke in ‘De zevende dag’ liet verstaan dat hij een regering tussen N-VA en Vlaams Belang niet meteen ziet gebeuren, vindt Jean-Marie Dedecker, als onafhankelijke verkozen op de N-VA-Kamerlijst in West-Vlaanderen, dat Vlaams Belang “een reële kans” moet krijgen.

Volgens Dedecker is er een duidelijk signaal gekomen uit de verkiezingen. “De bevolking heeft zijn middelvinger opgestoken naar de politieke wereld en daarom hebben ze op het Vlaams Belang gestemd.”

Dat N-VA met het Vlaams Belang overlegt, staat buiten kijf, vervolgt hij. “Zij moeten samen gaan spreken, en niet voor de schone schijn. We moeten het Vlaams Belang een reële kans geven. Het volk heeft gekozen en we leven in een democratie,” aldus Dedecker.

“We moeten Vlaams Belang een kans geven om mee te besturen”, herhaalt Dedecker, die zegt dat het “juiste moment” daarvoor gekomen is.

Of Vlaams Belang die kans krijgt, zal volgens Dedecker afhangen van het programma dat Vlaams Belang naar voor schuift. “(Vlaams Belang) moet de lat laten zakken”, verklaart hij. Niet op vlak van migratie, wel socio-economisch, verklaart hij.

De piste waarbij N-VA een minderheidskabinet maakt met gedoogsteun van het Vlaams Belang is volgens Dedecker een idee van hemzelf. “Ik heb dat voorgesteld. Ik geloof daarin”, zegt Dedecker. Hij verwijst naar het Nederlandse voorbeeld waarbij Rutte kon rekenen op gedoogsteun van Geert Wilders. “Wilders is dat nadien ook nooit meer te boven gekomen. Hij heeft toen zijn ware gelaat moeten tonen en is afgestraft geweest. Ik pleit voor eenzelfde scenario met een klassieke partij (CD&V of Open Vld) en gedoogsteun van Vlaams Belang. Dan zou men ook de wil van de kiezer invullen”, aldus Dedecker.

Wat de federale formatie betreft, rekent Dedecker op een erg lange formatieperiode. Onderhandelen over een regering met de PS, kan volgens Dedecker maar op één voorwaarde: “Dat we gaan naar confederalisme”.

Bekijk hieronder het volledige studiogesprek: