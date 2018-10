Decruynaere: "Er is een fout gemaakt"

Elke Decruyenaere (Groen) verweert zich tegen de kritiek die ze de afgelopen dagen heeft gekregen over de sociale woningen in Gent. “Er is een fout gemaakt”, geeft ze toe in Het Grootste Debat van VTM NIEUWS. “Maar nu moeten we focussen op oplossingen.”

De Gentse sociale woningen in de Bernadettewijk zijn er slecht aan toe. Dat is aan het licht gekomen in een VRT-reportage. Er zijn vochtplekken, schimmels en rottende steunbalken gevonden in de woningen van WoninGent.

Decruyenaere geeft nu ook toe dat er fouten zijn gemaakt. "Er is een inhaaloperatie gebeurd. Praat ik het daarom goed? Nee, er is een fout gemaakt. Maar nu moeten we ons focussen op oplossingen."

