Decruynaere: “Blijf kartel met sp.a steunen”

In Gent geeft Groen-kopstuk Elke Decruynaere aan dat het progressief kartel vandaag samen naar de onderhandelingen voor een nieuwe bestuurscoalitie trekken. Sp.a en Groen verliezen volgens voorlopige resultaten meer dan tien procent, maar blijven wel de grootste groep in de Gentse gemeenteraad.

“Ik ga slapen met een dubbel gevoel”, zegt Decruynaere. “We hebben een sterke uitslag neergezet met Groen, maar tegelijk gaan we ook achteruit.”

Groen kan mogelijk een pak meer verkozenen in de Gentse gemeenteraad loodsen. Maar dat betekent niet dat Decruynaere niet langer gelooft in de samenwerking met sp.a "We hangen aan elkaar omwille van een zeer sterk inhoudelijk project", licht Decruynaere toe.

Coddens blijft voor de Groen-kopvrouw de kandidaat-burgemeester van de kartelpartners sp.a en Groen, die vandaag samen naar de onderhandelingstafel trekken. Decruynaere schrikt niet dat Open Vld'er Mathias Declercq het burgemeesterschap claimt, maar vindt dat het de komende dagen moet gaan over het project. "Hij heeft een op vier Gentenaars overtuigt, wij een op drie." Decruynaere vindt dat het kartel aan zet moet komen en wijst op de score van Groen, die ze omschrijft als "ook zeer positief".