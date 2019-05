"De Wever vroeg Groen om Antwerpse en Vlaamse coalitie te vormen"

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft Groen vorig jaar voorgesteld om zowel in Antwerpen als in de Vlaamse regering samen te besturen. Dat heeft Groen-kopstuk Wouter Van Besien gezegd in het VRT-programma ‘Iedereen Kiest’. Maar volgens Van Besien waren de inhoudelijke verschillen tussen beide partijen te groot.

Na de gemeenteraadsverkiezingen duurde het een hele tijd voor er een Antwerpse coalitie gevormd werd. N-VA sprak een tijd met Groen, maar die gesprekken sprongen af. Uiteindelijk vormde De Wever een coalitie met sp.a en Open Vld.

Nu vertelt Van Besien wat er tijdens die gesprekken zoal gezegd werd. “Hij (De Wever, red.) heeft aan ons gevraagd om zowel op Antwerps niveau als op Vlaams niveau een meerderheid te vormen met de argumentatie dat er toch veel bevoegdheden samenhangen.”

Volgens Van Besien wilde De Wever de groenen verleiden met schepen- en ministerportefeuilles. Maar het Groen-kopstuk zei naar eigen zeggen op beide samenwerkingen neen, omdat de inhoudelijke verschillen tussen N-VA en Groen te groot waren. “Ik was niet bereid om een programma van een ander te gaan uitvoeren.”

Het gerucht gaat al een hele tijd in de Wetstraat dat N-VA en sp.a een voorakkoord hebben om na het Antwerpse college straks ook samen de Vlaamse regering te vormen. Beide partijen ontkennen dat, ook vanavond zei Antwerps sp.a-schepen Jinnih Beels dat dat niet het geval is. “Er zijn geen voorakkoorden gesloten.”