Ook Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever bracht vanmorgen zijn stem uit in Antwerpen. Dat duurde even want hij moest naar eigen zeggen “veel namen aanduiden”. Grappig moment: De Wever was na het stemmen even zijn vrouw kwijt…

"Als je op jezelf kan stemmen, is dat wel fijn natuurlijk", zegt De Wever nadat hij zijn stem uitbracht. "Het zijn nu wel vervelende en lange uren", geeft hij toe.