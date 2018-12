De Wever stelt voorwaarden om vervroegde verkiezingen te vermijden

“Premier Michel moet stoppen met stoppen met het Marrakechbeleid, dat is onaanvaardbaar.” Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in de studio van VTM NIEUWS. Alleen op die voorwaarde en op voorwaarde dat Michel nog enkele beleidsmaatregelen wil uitvoeren, is De Wever met N-VA bereid de regering te steunen.

“Er zijn nog dingen rond koopkracht, belangrijke dingen voor de mensen, die we willen doen. Er zijn nog hervormingen die er moeten komen, en die willen we steunen”, zegt De Wever.

Maar tegelijkertijd wijst De Wever met een dreigende vinger naar Michel en zijn regering. “Hij moet stoppen met het Marrakechbeleid, een opengrenzenbeleid.” En de N-VA’er was daarbij snoeihard voor Maggie De Block (Open Vld), die Theo Francken opvolgde op asiel en migratie. “Die quota loslaten en ontradingscampagnes in buitenland stopzetten, dat is onvergeeflijk.”

Bekijk het hele gesprek hier: