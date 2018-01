De Wever over Samen: “Wij zitten niet achter lek”

Voor het eerst heeft Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) ook gereageerd op de storm rond sp.a-kopman Tom Meeuws en het einde van de progressieve kartellijst Samen. Wij zitten niet achter het lek, zegt hij.

De Wever heeft de voorbije dagen de camera's zorgvuldig ontweken, maar vanmorgen op het Autosalon reageerde hij voor het eerst op het uiteenspatten van de lijst Samen.

Lek

Dat sp.a-voorzitter John Crombez onmiddellijk met de vinger wijst naar N-VA voor het lek, vindt De Wever spijtig. “Ik vind het jammer dat sp.a een externe vijand zoekt. Het is alsof je geflitst wordt met de wagen en je gaat roepen op de flitspaal”, reageert De Wever.

Bovendien ontkent de N-VA-voorzitter dat het lek vanuit zijn partij komt. “Ik wil dat formeel ontkennen. Ik denk dat als je op zoek gaat naar lekken, je vaak verrast zou uitkomen”, voegt hij daaraan toe.

"Feiten"

“Het gaat hier over feiten. Als er ontslag wordt gegeven, is er toch een teken dat er iets mis was”, zegt De Wever. “Maar dat is niet mijn probleem. Ik stel voor dat ze hun eigen problemen oplossen zonder een zondebok te zoeken.”

Goede zaak?

Dat De Wever na het uiteenspatten van het kartel een vreugdedansje heeft gedaan, weerlegt hij. “Ik word er warm, noch koud van. Je kan er voordelen in zien, je kan ook nadelen zien. Ik denk niet dat N-VA hier een goede of slechte zaak aan doet.”

Hij benadrukt dat de verkiezingen nog veraf zijn. “Het is nu januari, de verkiezingen zijn in oktober. Degene die nu denkt dat de match van oktober kan winnen met wat er vandaag wordt gespeeld, kent echt niets van politiek.”

Apart of samen?

Voor Bart De Wever maakt het ook niet uit of Groen en sp.a samen of apart opkomen bij verkiezingen. “Nu zeggen ze wel dat ze apart gaan, maar na de verkiezingen willen ze onmiddellijk weer samen gaan”, legt hij uit. “Hun programma wijkt niets af van elkaar. Waarom gaan ze dan uit elkaar?”