De Wever over Homansrel: "Te belachelijk voor woorden"

N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet te spreken over het artikel dat weekblad Knack gisteren publiceerde. “Hier wordt onder de gordel gebokst, dit is te belachelijk voor woorden”, zegt De Wever aan VTM NIEUWS.

Knack publiceerde gisteren een artikel op haar website waarin stond dat de aanvallen van N-VA op Antwerps sp.a-politicus Tom Meeuws gedreven zijn door een persoonlijke vendetta. Zo zou een stukgelopen relatie tussen Vlaams minister Liesbeth Homans en Meeuws kwaad bloed hebben gezet bij de N-VA en haar voorzitter.

Maar De Wever is niet te spreken over die uitspraken. “Op het privéleven van mensen geef ik nooit commentaar, en dat speelt geen enkele rol in mijn politieke optreden. De wanhoop moet in sommige kringen groot moet zijn, dat men dit tot niveau onder de gordel zakt, maar ik ga daar niet aan meedoen”, klinkt het.

Meeuws-heisa

De Antwerpse sp.a'er Meeuws staat al enige tijd in het oog van de storm, omdat hij zou gesjoemeld hebben toen hij nog voor De Lijn werkte. Recentelijk is er zelfs een gerechtelijk onderzoek naar hem geopend.

En dat lijkt ook gevolgen te hebben voor zijn politieke carrière: zo viel eerst het bondgenootschap met Groen 'Samen' uiteen, deze week raakte Meeuws ook zijn eerste plaats op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen thuis.

Bekijk ook: