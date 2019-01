De Wever over fraude humanitaire visa: "Het is duidelijk: N-VA moet eraan"

N-VA-voorzitter Bart De Wever blijft achter voormalig staatssecretaris Theo Francken staan, die nu in het oog van de storm staat door vermeende fraude met humanitaire visa. De Wever is niet te spreken over de manier waarop de kritiek wordt geuit. “Sinds Marrakech is het duidelijk: N-VA moet eraan”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

“Het is het doel van andere partijen om ons uit evenwicht te brengen, om Theo electoraal een kopje kleiner te maken”, haalt hij uit. “De wellust druipt er gewoon af.”

Voor De Wever is de hoofdzaak dat er mensen zijn gered van een gewisse dood. “In het Midden-Oosten was er een situatie bezig zoals we die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben gekend. Dat we die mensen daar hebben weggehaald is een daad van absolute goedheid.”

De N-VA-voorzitter is dan ook niet te spreken over de aanvallen aan het adres van Theo Francken, en wijst daarbij zowel naar andere politici als naar de media. "Wat sommige mensen in het parlement off the record durven zeggen, en wat sommige media durven overnemen. Het is duidelijk: barbertje moet hangen, het is bijltjesdag voor Theo", zegt De Wever nog.

Bekijk ook: