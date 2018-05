De Wever: "Ouders Mawda niet enkel slachtoffers"

De ouders van Mawda, het meisje van twee dat vorige week stierf door een politiekogel, zijn niet alleen slachtoffers. Ze zijn mee verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever.

“Er is een hele voorgeschiedenis aan dat Iraakse gezin”, vertelt De Wever. “Die zijn in Duitsland asiel komen vragen. Wederrechtelijk zijn die dan naar Engeland gegaan. Die zijn daar uitgewezen, terug naar Duitsland gebracht. Hun asiel is daar blijkbaar afgewezen eind vorig jaar en sindsdien zijn die al drie keer gepakt in ons land, terwijl ze terug wederrechtelijk terug naar Engeland wilden gaan. Een van die keren zelfs met hun kinderen in een koelwagen. Dan moet je - hoe tragisch de dood van een kind ook is en een kind is per definitie onschuldig - de verantwoordelijkheid van die ouders in beeld durven brengen. Spreken over die mensen als loutere slachtoffers, dat vind ik niet correct.”

Mag er nog op de ouderlijke verantwoordelijkheid worden gewezen? https://t.co/FDGvtCbhSn — Bart De Wever (@Bart_DeWever) May 24, 2018

Excuses

De advocaten van de ouders willen niet reageren. De Liga voor de Mensenrechten vindt dat Bart De Wever excuses zoekt, want het is en blijft de politie die de trekker heeft overgehaald, zeggen ze daar. Dat de ouders voor zo'n extreme oplossing kozen, bewijst alleen hoe wanhopig ze waren.

