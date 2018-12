De Wever hard voor De Block: "We gaan naar 200 asielaanvragen per dag"

Maggie De Block (Open Vld) had meteen na de val van de regering kritiek op het migratiebeleid van Theo Francken (N-VA). Zij besliste daarom ook om het quotum van 50 asielaanvragen per dag te schrappen. Ook de Raad van State vernietigde deze week die beslissing van Francken. “Ik kan u zeggen dat we nu richting de 200 aanvragen per dag gaan, voornamelijk van mensen uit de Gazastrook”, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in VTM NIEUWS. “En dat zijn geen oorlogsvluchtelingen, dit is pure mensensmokkel. En die mensen krijg je ook niet meer buiten.”

“Het quota werkte afschrikwekkend voor mensen die wilden komen, maar dat hebben ze losgelaten sinds de beslissing van mevrouw De Block”, aldus De Wever. “Ik kan u zeggen dat er afgelopen donderdag 170 aanvragen waren, vrijdag waren dat er 191. We gaan naar de 200 aanvragen per dag.”

“De grootste groep zijn dan ook nog Palestijnen uit de Gazastrook. Die worden op het vliegtuig naar Zuid-Amerika gezet en van daaruit vliegen ze naar België. Die mensen krijg je niet meer buiten. Dit is mensensmokkel, dit zijn geen oorlogsvluchtelingen, want ze komen al vaak vanuit Egypte en passeren drie à vier veilige landen. Die mensen betalen veel geld om naar hier te komen en mevrouw De Block laat die gewoon binnen."

VTM NIEUWS probeerde minister De Block (Open Vld) te contacteren, maar die wil voorlopig niet reageren.