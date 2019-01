De Wever en Meeuws schudden elkaar de hand: “Wij zijn professioneel bezig”

In Antwerpen hebben de gewezen rivalen Bart De Wever (N-VA) en Tom Meeuws (sp.a) mekaar een gelukkig nieuwjaar gewenst. Dat gebeurde voor de televisiecamera’s op de nieuwjaarbarbecue die het stadsbestuur op de Scheldekaaien hield.

De openlijke verzoening verliep nog wat stug en beide coalitiepartners bekenden dat de samenwerking niet meteen gemakkelijk wordt. “Het zal wat stof en hinder met zich meebrengen”, voorspelde Meeuws. “De eerste maanden zullen de moeilijkste zijn”, aldus De Wever, “want er komen verkiezingen aan en dat is zelden een tijd van naar mekaar toekomen. Maar daarna zijn er vijf jaren zonder verkiezingen en in die tijd gaan we veel opbouwen samen.”