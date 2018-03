De Wever blijft Vandeput steunen

N-VA-voorzitter Bart De Wever blijft zijn minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) steunen. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS. Tegelijkertijd schiet hij met scherp op oppositiepartij sp.a, die het bestaan van de rapporten over de mogelijke levensverlenging van de F-16's naar buiten bracht. Volgens hem is de timing geen toeval.

De Wever plaatst vraagtekens bij de manier waarop het dossier naar boven is gekomen, en vraagt zich af wie het document gelekt heeft en met welke bedoeling.

“We weten allemaal wat we ons moeten voorstellen bij socialisten en legeraankopen in het verleden, en waar de vriendschappen eigenlijk liggen. We weten ook allemaal welke grote belangen hier op tafel liggen. Hoe toevallig is het dan dat zo een delicaat dossier kant en klaar op een bureau van een socialist valt, die er een N-VA-minister mee kan aanvallen en kan roepen om die aankopen stop te zetten? Ja, dan ruik ik toch onraad en ik denk dat hier heel veel zal moeten worden uitgeklaard”, aldus De Wever.

Knap vervelend

De kwestie is alvast heel vervelend voor de minister, klinkt het verder. “Het is niet leuk als je een bepaald rapport niet krijgt, maar de vraag is natuurlijk waarom dat niet gebeurd is. Is dat omdat ze het rapport niet aan hem wilden laten zien? Of omdat men de informatie niet belangrijk of relevant genoeg vond? Dat zal het onderzoek nu allemaal moeten uitwijzen.”

Als zou blijken dat de informatie doelbewust werd achtergehouden voor Vandeput, dan is er volgens Bart De Wever een gigantisch probleem in het leger. “Dan moet het leger opgekuist worden. Maar de minister die daar niets van wist, heeft daar geen schuld aan. Het is alleen knap vervelend voor hem dat dit gebeurt.”

