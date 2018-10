Het aftellen is begonnen: morgen beginnen de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Om acht uur morgenvroeg gaan alles samen 6.093 stembureaus in Vlaanderen open. In 308 gemeenten stemmen we voor 300 nieuwe gemeenteraden. We kiezen ook 5 nieuwe provincieraden. Alles samen moeten T 4.870.000 Vlamingen naar het stembureau. Met deze checklist verloopt het stemmen zonder problemen.