Om 8 uur zijn de stembureaus geopend voor de lokale en provinciale verkiezingen. Om alles in goede banen te leiden, zijn er bijzitters die de kiezers helpen met stemmen. In het stembureau in Wilsele (Vlaams-Brabant) was het al vroeg dag. De koffiekoeken werden er om 6.40 uur geleverd. Zowel bijzitters als voorzitters moesten, vooraleer de stemdeuren openen, de eed afleggen.