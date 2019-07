De Crem: "CD&V niet in federale regering zonder N-VA"

Als het van CD&V-kopstuk Pieter De Crem afhangt, stapt CD&V niet in een federale regering zonder N-VA. “Het is voor ons onhoudbaar, niet werkbaar en niet wensbaar om van een paars-groene coalitie deel uit te maken”, zegt De Crem in de studio van VTM NIEUWS.

De Crem benadrukt daarmee dat hij een Vlaamse meerderheid wil in de federale regering. “Zonder meerderheid is het niet houdbaar en niet werkbaar. PS-voorzitter Di Rupo wil zijn eigen financieringswet opnieuw herzien. Dus is waakzaamheid geboden voor Vlaanderen. Dat kan niet zonder Vlaamse meerderheid in federale regering”, zegt De Crem.

Volgens De Crem is N-VA daarbij wel aan zet aan Vlaamse kant. “De grootste Franstalige partij en grootste Vlaamse partij moeten aan tafel komen, en dat is traditioneel altijd gebeurd.” De Crem ziet wel een verschil met vorige regeringsvorming. “Er wordt een paars motorblok gemaakt in deze regeringsvorming, een socialistisch-liberaal motorblok met groene stuurstand. Het is voor ons onhoudbaar, niet werkbaar en niet wensbaar om van zo’n coalitie deel uit te maken”, zegt De Crem.