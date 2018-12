De Clercq: "Peeters zal prominente rol blijven spelen"

Gents burgemeester Mathias De Clercq is ervan overtuigd dat ex-schepen Christophe Peeters een "prominente rol zal blijven spelen" binnen de Gentse Open Vld. Peeters zelf wenst niet te reageren.

De gemoederen binnen de Gentse Open Vld zijn verhit omdat Sami Souguir schepen wordt in het nieuwe college, ten nadele van de ervaren Christophe Peeters. Hij viel na een stemming in het partijbestuur uit de boot, en werd volgens sommige Gentse partijkopstukken "meedogenloos" aan de kant geschoven. Onder meer gewezen OCMW-voorzitter Erwin Devriendt schreef daarover een mail aan voorzitster Gwendolyn Rutten en aan De Clerq.

Burgemeester De Clerq reageert nu voor het eerst op de heisa. "Publieke uitspraken en aanvallen dienen de Gentenaars en de partij niet", zegt hij. "Het bestuur van Open Vld Gent heeft Sofie Bracke en Sami Souguir aangeduid al schepenen voor de stad Gent. Ik ga mij als burgemeester samen met hen en met mijn voltallige ploeg vanaf volgende week met elke vezel in mij inzetten voor mijn stad. Ik ben ervan overtuigd dat Christophe Peeters een prominente rol zal blijven spelen in onze partij en zal me daartoe ook engageren."

Christophe Peeters zelf wenst momenteel niet te reageren op die uitspraken.