De Clercq: "Geen lessen te leren van N-VA"

Mathias De Clercq (Open Vld) is vastberaden om de nieuwe burgemeester van Gent te worden en maakt zich weinig zorgen over de concurrentie op rechterzijde. "Ik heb geen lessen te leren van de N-VA", zegt hij in De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters, het online debatprogramma van VTM NIEUWS. "Ik ben dé kandidaat-burgemeester, blijkt uit jullie peiling. Karikaturen en slogans zijn één ding, besturen is iets anders. Ik wil de lead nemen in Gent."

Voor De Clercq is het alles of niets: hij wil burgemeester worden en niets anders. Hij zegt resoluut neen tegen een schepenpost onder een andere burgemeester. "Ik wil gaan voor het burgemeesterschap, ik heb er goesting in. Het is nu het moment als ze mij als burgemeester willen. Ik word geen schepen onder een andere burgemeester."

Termont

Burgemeester Daniël Termont zei eerder in De Meulemeester in Debat dat hij twijfelt aan een nieuwe coalitie met Open Vld. "Als ik Mathias nu bezig zie, kies ik inhoudelijk voor Mieke Van Hecke (CD&V)", zei hij toen.

"Ik was geschrokken van de uitspraken van Daniël", reageert De Clercq nu. "Ik heb al fijnere dingen gehoord over mezelf."

(Lees verder onder de video)

Is paars dood?

Anderzijds lijkt De Clercq zelf ook vragen te hebben bij paars. "Paars was een ongelofelijk krachtige motor maar ik stel vast dat onze rode partner door Groen naar links is opgeschoven. Het moet terug een progressief centrumverhaal worden."

Met de N-VA dan maar? Ook hier heeft De Clercq zijn bedenkingen. "Dat rechts gedoe is ook mijn ding niet", zegt hij. "Voor mij zijn er ook meerdere identiteiten. Ik volg het identiteitsverhaal van de N-VA niet." Toch ziet De Clercq een verbetering met de nieuwe kopvrouw Anneleen Van Bossuyt. Dat ze het circulatieplan niet meer volledig afschiet, maar wil bijsturen, vindt hij "een goede binnenkomer".

(Lees verder onder de video)

Progressief of niets

Besturen met links of rechts? De Clercq wil zijn voorkeur alvast niet kwijt. "Ik lonk niet naar links, ik lonk niet naar rechts, ik lonk naar de stem van de Gentenaar", zegt hij. "Als ik aan de lead kom, zal het progressief zijn of niets zijn. Ik ga me niet ineens veranderen om met wie dan ook in een coalitie te gaan om burgemeester te worden.

Bekijk hier het volledige debat:



Beluister hier het debat op onze podcast: