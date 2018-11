De Clercq: "Dit is een nummertje van kartel"

CD&V en Open Vld zijn er niet mee opgezet dat het Gentse kartel sp.a-Groen de formatiegesprekken heeft stopgezet. Dat zeggen Mieke Van Hecke (CD&V) en Mathias De Clercq (Open Vld) aan VTM NIEUWS. “Dit is een nummertje”, zegt kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq.

Ook Mieke Van Hecke is niet tevreden. “Filip Watteeuw (Groen) had aan Mathias gevraagd een voorstel over een verdeling van mandaten te doen. Dat heeft hij gedaan. Ik ben diep gekwetst dat dit is doorgegeven aan de media, dit moet je in vertrouwen in kunnen doen”, zegt ze bij VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert.

Het kartel had eerder laten weten dat ze de gesprekken stopzetten omdat Open Vld teveel had gevraagd in dat voorstel. Zo zou De Clercq de sjerp én belangrijke schepenposten aan zijn eigen partij hebben toegewezen.

Démarche

De Clercq ontkent dat niet, maar benadrukt wel dat het om een voorstel gaat. “Je verwacht dat je over een voorstel in alle sereniteit kan praten. We hebben altijd de hand gereikt. Deze démarche, deze ‘numéro’ is dan ook betreurenswaardig, ze dient de Gentenaar niet”, aldus een forse De Clercq.