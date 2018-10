De Block: “Totaalverbod op alcohol voor -18 zou het net aantrekkelijker maken”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft sinds vandaag een nieuwe, duidelijke leeftijdsgrens vastgelegd voor de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Jongeren tussen de zestien en achttien jaar mogen enkel nog bier, wijn en schuimwijn consumeren. De minister kiest bewust niet voor een totaalverbod. “Zo maak je er een verboden vrucht van, wat alcohol alleen maar aantrekkelijker maakt”, zegt De Block in VTM NIEUWS.

“Het is belangrijk dat jongeren met alcohol leren omgaan”, vindt De Block. “Als je alcohol pas toelaat vanaf achttien jaar, gaan alle remmen los.”

Buitenland

In het buitenland geldt in verschillende landen wel een alcoholverbod tot achttien jaar. Maar daar is De Block dus geen voorstander van. “Dat leidt tot meer stiekem en overmatig alcoholgebruik, met meer mensen die op spoed belanden tot gevolg."

Liaisonofficieren

Mensen die vroeg in contact komen met alcohol, hebben meer kans om op latere leeftijd een verslaving te ontwikkelen. “Daarom zetten we zogenaamde liaisonofficieren in op de spoedafdeling, die mensen die binnengebracht worden na overmatig alcoholgebruik verder begeleiden.”

Breezer en passoa

Dranken als breezer en passoa, maar ook bier dat vermengd is met sterke drank, zijn verboden. Schuimwijn en cava zjin wel nog toegelaten, hoewel het alcoholpercentage daarvan hoger ligt. “Jongeren beseffen vaak niet dat er alcohol zit in breezers en dergelijke. Bovendien worden ze vaak nog versterkt met shots. Daarom zijn ze verboden”, aldus De Block.

Verboden vrucht

“Je kan van alcohol geen verboden vrucht maken”, vindt De Block. “Dan maak je het net aantrekkelijker, wat voor een omgekeerd effect zorgt. Jongeren moeten ermee leren omgaan."

Geen verdere verstrenging

De alcoholwetgeving zal onder De Blocks beleid niet meer verstrengen. “Voor mijn beleid is dit een eindpunt”, zegt de minister. “Binnen de zeven maanden ga ik geen verdere stappen meer ondernemen.”

