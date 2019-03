De Block: “Systeem humanitaire visa Theo Francken is ontspoord en was gedoemd om tot problemen te leiden”

De collectieve toekenning van humanitaire visa via tussenpersonen zoals onder staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is gebeurd, is een systeem dat “gedoemd is om tot problemen te leiden”.

Dat concludeert minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) uit het administratief onderzoek dat ze heeft gevraagd na het uitbreken van de zaak rond het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melican Kucam. “Het is duidelijk dat het systeem is ontspoord en dat de misbruiken die aan het licht zijn gekomen daarvan een onvermijdelijk gevolg zijn”, was de minister streng voor haar voorganger.