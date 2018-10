De Backer: "Toon van De Wever is een probleem"

Antwerps Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer gaf als coalitiepartner een tijd geleden een sneer naar burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Ik heb een goed contact met meneer De Wever, maar er is een issue met zijn stijl en toon”, zegt De Backer in ‘Jambers in de Politiek’.

Eind augustus noemde De Backer zijn coalitiepartner De Wever “emotioneel niet geschikt” voor het burgemeesterschap. “Ik heb heel wat begrip gekregen van mensen, die zeiden dat ik de juiste analyse heb gemaakt”, verdedigt de Antwerpse Open Vld-lijsttrekker zijn woorden.

(Lees verder onder de video)

“Ik heb een goed contact met Bart De Wever en we hebben de voorbije jaren goed bestuurd, maar er is een issue met zijn stijl, met zijn toon”, gaat De Backer verder. “Die is volgens mij te weinig empathisch en dat is een probleem in een diverse stad als Antwerpen”.

'Jambers in de Politiek' ziet u morgenavond om 21.45 uur bij VTM.