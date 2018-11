Daarom is er zoveel heisa over VN-migratiepact

De laatste dagen is er binnen de federale regering heel wat heisa rond het migratiepact van de Verenigde Naties. Zo blijft de N-VA weigeren het pact te ondertekenen. De partij noemt het document ‘problematisch’, maar staat wel alleen in haar protest. Gisteren zei premier Charles Michel (MR) namelijk dat hij achter het pact blijft staan. Hij zal een nieuw voorstel doen om het pact alsnog goed te keuren op 10 en 11 december in het Marokkaanse Marrakesh.

Vandaag lekte uit dat de N-VA eerder geen problemen had met het migratiepact. Behalve staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reageerde ook minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon er niet altijd even alert op. Dat blijkt uit een intern verslag van 11 oktober dat De Standaard kon inkijken. Daarin staat dat Jambons kabinet akkoord gaat met de 'noodzakelijke actieve promotie' bij 'derde landen’.

Gisteren zei N-VA-fractieleider Peter De Roover dat “zoals de kaarten nu liggen, de regering niet naar Marrakesh gaat met de N-VA”. De sfeer in het parlement is daarom gespannen. De andere partijen willen dat de schuld voor een eventuele regeringscrisis volledig bij de N-VA wordt gelegd, aldus De Standaard.

Betere migratiestroom

Na de migratiecrisis van 2015 besloten de Verenigde Naties afspraken te maken voor een betere regulatie van migranten. In het huidige pact staan een reeks aanbevelingen om alle landen beter te doen samenwerken.

Die afspraken zijn echter niet-bindend, waardoor landen hun eigen beleid mogen blijven voeren. Critici vrezen daarom dat rechters ze zullen toepassen alsof het wetten zijn. Eerder trokken ook andere landen, waaronder de Verenigde Staten en Zwitserland, zich terug uit het akkoord.

