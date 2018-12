Crombez: "Wilden motie van wantrouwen intrekken"

Sp.a en Groen wilden gisteren de motie van wantrouwen intrekken na de speech van premier Michel. "Maar we kregen de kans niet", zegt sp.a-voorzitter John Crombez in VTM NIEUWS.

"Het plan voor de motie was inderdaad klaar, maar door de speech zijn we van houding veranderd. Het plan was dan ook om de motie in te trekken na de speech. Maar iets voor 19.00 uur gisteravond liet Open Vld al weten het niet eens te zijn met wat de premier gezegd heeft. Zelfs met een minderheidsregering raakten ze het nog niet eens. En daarom heeft de premier beslist om de stekker eruit te trekken."

De woordvoerder van Crombez verduidelijkt nadien dat het wel degelijk de bedoeling was om de motie gisteren in te dienen, maar dat ze die morgen mogelijk wilden intrekken. "Dat zou dan gebeuren als er aan de voorwaarden van sp.a voldaan werd", klinkt het.