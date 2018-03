Crombez: “We zitten in zware zorgcrisis”

We zitten in een zware zorgcrisis. Dat heeft sp.a-voorzitter John Crombez gezegd in VTM NIEUWS. “Ik trek aan de alarmbel, want de toestand is zeer ernstig. Het gaat niet om centen, maar om mensen.” Zorgverstrekking wordt bij sp.a een hoofdthema bij de komende verkiezingen.

Zij die zorg geven, laten wij niet in de steek. Zij die zorg nodig hebben, laten wij niet langer wachten. Het werd gisteren al duidelijk aangehaald op het partijcongres van sp.a, en ook vandaag herhaalde Crombez dat de toestand heel ernstig is. “Ik trek aan de alarmbel. Er zijn niet alleen wachtlijsten, maar ondertussen staan er bedden leeg in de gehandicaptenvoorzieningen. Het gaat niet om centen, het gaat om mensen. Ik reik de hand dan ook uit naar iedereen die wil ingrijpen, los van de politiek.”

Crombez opende gisteren een frontale aanval op minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). “Het maakt mij niet uit wie de minister is, of wie in de regering zit”, aldus Crombez. “Er zijn dagelijks duizenden mensen die hulp nodig hebben en dat niet krijgen. Met cijfers en statistieken zijn we niets. Wie dringend hulp nodig heeft, moet geholpen worden.”