Crombez: "Premier mag niet in zomer beslissen over F-16"

Sp.a-voorzitter John Crombez vreest dat premier Michel deze zomer een beslissing over de F-16’s “gaat doorduwen in het verborgene onder druk van de lobby”. Dat zei hij vanmiddag in de studio van VTM NIEUWS. Onaanvaardbaar net nu het parlement in reces is, vindt Crombez die niet wil “dat de premier gewoon aan het parlement komt meedelen dat hij 15 miljard belastinggeld gaat uitgeven, zonder dat hij de beloofde transparantie geeft.”

"We zijn aan het wachten op de premier", vertelt Crombez. "Hij beloofde transparantie, maar die hebben we voorlopig nog niet gekregen."

Crombez vreest dat premier Michel deze zomer zal "plooien voor de druk van de lobby" en "de beslissing in 'den duik' zal doorvoeren".

"De regering moet een beslissing nemen maar heb dan tenminste de moed om de waarheid aan het parlement en de bevolking te presenteren", vindt Crombez.

Bekijk hier het volledige gesprek: