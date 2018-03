Crombez: "Logisch dat Meeuws op lijst blijft"

“Het is logisch dat Tom Meeuws op de lijst blijft staan”, zegt nationaal sp.a-voorzitter John Crombez aan VTM NIEUWS. Hij reageert daarmee op het gerechtelijk onderzoek naar Antwerps sp.a-voorzitter Meeuws en herhaalt hij ook de boodschap van sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels.

“Zolang we niets weten, kunnen we niets zeggen”, gaat Crombez verder. Hij steunt daarmee de uitspraak van Beels. “Wat Jinnih zegt is ook met die reden. Voor haar kan hij blijven staan aangezien ze van niets van het onderzoek afweten, en dat is logisch.”

Lokale afdeling

Crombez zei vorige week nog dat hij zich als nationaal sp.a-voorzitter niet hoeft te moeien met een lokale afdeling. “Je mag de macht niet onderschatten van de lokale afdelingen van sp.a, zeker niet in Antwerpen”, zegt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert.

Dat was eerder al te merken toen er discussie was over de positie van Tom Meeuws op de lijst van Samen, de gezamenlijke Antwerpse kieslijst met Groen. “Meeuws bleef op de lijst terwijl Crombez zei dat hij beter niet op een prominente plaats zou gaan staan. Antwerpen heeft zich toen niets van zijn nationale voorzitter aangetrokken”, legt Van den Bogaert uit.

Politiek slim?

De VTM NIEUWS-journalist vraagt zich af of het politiek slim is dat Meeuws op de Antwerpse sp.a-lijst blijft staan. “De zaak zal hem blijven achtervolgen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen en dat is mooi meegenomen voor burgemeester Bart De Wever van N-VA.”

Gesjoemel

Gisteren maakte sp.a Antwerpen haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend en dezelfde dag nog bracht VTM NIEUWS aan het licht dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar Tom Meeuws. Hij zou onder meer gesjoemeld hebben met facturen van De Lijn, toen hij daar nog directeur was. Crombez zegt voorlopig niets over het onderzoek te weten.

