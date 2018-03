Crombez: "Ik neem verantwoordelijkheid"

“Als de resultaten van de verkiezingen niet goed zijn, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid”, dat heeft sp.a-voorzitter John Crombez gezegd in de studio van VTM NIEUWS. “De steden zijn voor ons zo belangrijk en we zullen er alles aan doen om die niet te verliezen.”

De strijd in de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober is dan ook niet mals. Sp.a levert nog altijd de burgmeester in grote steden zoals Gent, Leuven, Oostende en Brugge, maar verloor die eerder in Antwerpen en Hasselt.

“Er wordt fel naar ons gekeken omdat we in heel wat steden aan het besturen zijn. Zelfs in Hasselt besturen we mee”, zegt Crombez. “De inzet voor de verkiezingen is niet klein. Aan de ene kant zie je een beleid dat mensen het moeilijk maakt. Moeilijk om de zorg en de steun te krijgen, moeilijk voor mobiliteit en fietsers. Aan de andere kant heb je een open beleid dat bijvoorbeeld een circulatieplan durft in te voeren.”

“Ik ben verantwoordelijk”

Als de gemeenteraadsverkiezingen uiteindelijk niet het gehoopte resultaat geven, zal Crombez die verantwoordelijkheid op zich nemen. “Die steden zijn voor ons zo belangrijk dat het resultaat daarvan ook zeer belangrijk is en we er alles aan zullen doen om die niet te verliezen. Ik ben voorzitter van de sp.a en dus ga ik mij altijd verantwoordelijk voelen en ook mijn verantwoordelijkheid nemen als het niet goed is."

Goeie peiling

”In de Grote Peiling van begin deze maand klommen de socialisten van Crombez voor het eerst uit het dal. Ze haalden 2,1 procent meer dan de vorige peiling uit december vorig jaar. “Een plots faillissement, een ziek kind, gokverslavingen, het minimumpensioen, … dat zijn dingen waar mensen op grote schaal problemen mee hebben en waar wij met oplossingen komen. Dat verklaart wellicht die tendens”, zegt Crombez over dat peilingresultaat.