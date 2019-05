John Crombez, de voorzitter van sp.a heeft zijn bedenkingen over de uitspraken van CD&V-politici in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei, binnen een goede week. “Het is opvallend dat deze week elke dag iemand van de CD&V een liefdesverklaring voor N-VA heeft afgelegd”, zegt Crombez.

De voorzitter van sp.a wil op die manier duidelijk maken dat een stem voor CD&V in zijn ogen ook een stem is voor N-VA en een nieuwe Zweedse coalitie.