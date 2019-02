Crevits: "Verlaag btw op nieuwbouw naar 6%”

Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) wil dat alle partijen de handen in elkaar slaan om het klimaatprobleem op te lossen. "We hebben een plan om tegen 2030 forse CO2-reducties te realiseren, bijvoorbeeld in de bouw", zegt Crevits in VTM NIEUWS. "We moeten dan wel injecties geven aan die bouwnijverheid." Crevits wil daarom de btw op sloop en heropbouw verlagen van 21 tot 6 procent.

CD&V kwam vroeger al met het voorstel op de proppen, maar het is voor het eerst dat de viceminister-president het voorstel nu openlijk verkondigt. Eerder deze week verklaarde Open Vld zich ook al voorstander van het voorstel om de btw op sloop en heropbouw te verlagen van 21 naar 6 procent.

Volgens Crevits moet iedereen de handen in elkaar slaan om de klimaatdoelstellingen te bereiken. "Koen Van Den Heuvel heeft de oproep gedaan om polarisatie achterwege te laten en ik steun hem daarin. Er is politiek engagement nodig."