Crevits: “School mag hoofddoek verbieden”

“De school moet de vrijheid hebben om een verbod op te leggen voor het dragen van religieuze kentekens.” Dat zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in de studio van VTM NIEUWS. “De school moet wél goed kunnen motiveren waarom het zo’n verbod oplegt.”

De discussie over een hoofddoekenverbod leefde de afgelopen weken weer volop nadat een Limburgse rechter besliste dat elf meisjes toch met een hoofddoek naar school mogen gaan. Het schoolreglement verbiedt dat nochtans.

(Meer onder de video)

Onderwijsminister Crevits vindt dat scholen zélf moeten kunnen beslissen of ze een hoofddoekenverbod invoeren of niet. “Voor mij is het echt van belang dat we het principe huldigen dat elke school de autonomie heeft om – als dat nodig is – een verbod op te leggen aan leerlingen om bepaalde religieuze kentekens te laten”, zegt ze. “Je moet natuurlijk goed motiveren waarom je zo’n verbod oplegt.”

Vrijheid

Of ze zelf voor- of tegenstander is van een hoofddoekenverbod? “Ik ben voorstander van de vrijheid die gehuldigd wordt”, zegt Crevits. “Sommigen vinden dat de overheid een algemeen hoofddoekenverbod zou moeten uitvaardigen, maar ik heb dat woensdag in het parlement geen enkele partij horen vragen, behalve het Vlaams Belang.”

“Alle andere partijen gaan akkoord met die vrijheid. Dan zijn er ook die zeggen dat de hoofddoek altijd principieel zou moeten toegelaten worden, maar dat is niet mijn standpunt en dat is ook niet het standpunt van mijn partij.”