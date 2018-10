Crevits loopt weg voor vragen over nieuwe gouverneur

Het blijkt moeilijker dan gedacht voor de Vlaamse regering om een nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur te vinden. Huidig gouverneur Jan Briers gaat komende donderdag - op 1 november - op pensioen. Na een objectieve selectie bleven nog 15 kandidaat-opvolgers over, maar er is discussie over de politieke strekking van sommige kandidaten. De regering hoopte de knoop vandaag door te hakken, maar dat lukt dus niet. CD&V-ministers Hilde Crevits en Joke Schauvliege lopen weg voor de vragen van VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester.

“Ik denk dat je best minister Liesbeth Homans (N-VA) daar vragen over stelt”, zegt Crevits duidelijk. “Er is nog geen beslissing genomen. Sommige dossiers zijn moeilijker dan andere.”