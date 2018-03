Crevits haalt uit naar 'eliteschool' Francken

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is scherp voor de plannen van Theo Francken (N-VA) om een 'solidaire eliteschool' op te richten. "Ik vind het een aanfluiting voor de arbeidskracht van al onze leerkrachten om te zeggen dat ons huidig onderwijs niet voldoet", zegt Crevits in 'De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters'.

Crevits is het duidelijk oneens met de kritiek van Francken op het huidige onderwijssysteem en dat steekt ze niet onder stoelen of banken. "Elke school in Vlaanderen kan een eliteschool zijn”, vindt Crevits. “Voor mij is een eliteschool een school die het beste uit kinderen haalt en ik zie in Vlaanderen een pak van deze scholen."

Theo Francken reageerde zelf al op Twitter: "Anders moet je mijn woorden verdraaien", zegt hij.

Anders moet je mijn woorden verdraaien. — Theo Francken (@FranckenTheo) March 13, 2018

Bang voor N-VA?

Crevits is titelvoerend burgemeester in Torhout, een CD&V-bastion met een absolute meerderheid in de gemeenteraad. Maar is de sterke CD&V in West-Vlaanderen niet bang voor uitdager N-VA? “Angst is een slechte raadgever maar iedereen staat wel op scherp”, geeft Crevits toe. “Het is aan ons om mensen te overtuigen en waardering te krijgen voor het sterke werk dat we met onze 137 Vlaamse burgemeesters voeren.”

"Geen anti-N-VA-coalities"

Kandidaat-burgemeester in Brugge Pol Van Den Driessche (N-VA) zei eerder in De Meulemeester in Debat dat er in West-Vlaanderen anti-N-VA-coalities gesmeed worden.. Dat ontkent Crevits formeel: "Heel veel partijen spreken met elkaar, dat vind ik geen foute zaak maar dat er overal anti-N-VA-coalities worden gemaakt, betwist ik formeel, dat is absoluut onjuist."

Legerdienst

Crevits loopt ook niet warm voor het opnieuw invoeren van de legerdienst, waar volgens De Grote Peiling twee op de drie Belgen voorstander van is. De minister wil wel nadenken over alternatieven: “Er zijn initiatieven om jongeren een jaar gemeenschapsdienst te laten doen en ik vind het goed dat we daarover nadenken maar het opnieuw invoeren van de legerdienst is op dit moment niet aan de orde.”

Bekijk hier de volledige De Meulemeester in Debat:

Beluister je het debat liever gewoon? Dat kan natuurlijk via onze podcast: