Rudy Coddens (sp.a) geeft toe dat zijn partij, die in een kartel zit met Groen, fel achteruit gegaan is in Gent. “Als de volledige uitslag binnen is, gaan we alles analyseren. Maar we zijn wel aangewezen om te spreken met de Open Vld en Mathias De Clercq”, klinkt het.

“We zullen met elkaar moeten onderhandelen. Dat gaan we met een open geest doen, hopelijk doet de Open Vld dat ook. We sluiten De Clercq zeker en vast niet uit”, aldus Coddens.

Bekijk ook: