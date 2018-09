Coddens over De Clercq: "Het is geen Mister Gent-verkiezing"

“Het gaat in Gent over gemeenteraadsverkiezingen, over het soort stad dat we willen. Het is geen verkiezing van Mister Gent.” Dat zegt Gents kandidaat-burgemeester Rudy Coddens (sp.a) in de studio van VTM NIEUWS. Hij haalt daarmee uit naar Mathias De Clercq (Open Vld), die zich volgens Coddens te veel met de burgemeesterssjerp bezighoudt.

Mathias De Clercq is de uitgesproken kandidaat voor Open Vld in Gent. Tegenover hem staat een sterk kartel tussen sp.a en Groen, maar dat ziet De Clercq niet als een probleem. “De Gentenaars moeten weten dat als je op Groen stemt, je op ook op rood stemt, en vice versa. Als de Gentenaars op mij stemmen, weten ze dat ik burgemeester zal worden”, zegt De Clercq. “Als ze op het kartel stemmen, wordt het misschien ofwel burgmeester (Filip) Watteeuw, ofwel een sterkere Groen-fractie, en ik weet niet of de Gentenaars dat willen.”

Coddens vindt dat De Clercq zich te veel met personen bezighoudt. "Als ik Mathias bezig zie, moet ik eigenlijk een beetje lachen. Hij zegt altijd dat hij wil verbinden, maar dat moet je niet in woorden, maar in de praktijk doen. Mensen uit elkaar spelen heeft geen zin, dat gaat niet lukken", zegt Coddens.

