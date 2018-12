De Gentse liberalen hebben een e-mail verstuurd naar partijvoorzitster Gwendolyn Rutten en toekomstig burgemeester Matthias De Clercq. Daarin uiten ze hun ongenoegen over Sami Souguir, die schepen wordt in Gent ten koste van zijn partijgenoot Christophe Peeters. “Als dit zo doorgaat, zal de Open Vld niet meer bestaan in Gent”, klinkt het bij een ongeruste Erwin Devriendt, de voormalige OCMW-voorzitter.