“De groenen kunnen de grootste fractie worden in dit land”, zegt Groen-kopstuk Kristof Calvo in VTM NIEUWS. “Dat is onze ambitie en op die manier kunnen we het land mee in handen nemen. Ik kijk ernaar uit om samen met een sterke generatie groenen in ons land hiervoor te gaan. Er is een ongelofelijk draagvlak voor een beleid dat veel eerlijker en menselijker is. Ik denk dat dan ook de stem van België op het internationale forum zal veranderen.”