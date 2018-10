Mechels Groen-lijstduwer Kristof Calvo heeft gereageerd op de goeie resultaten van Groen in de gemeenteraadsverkiezingen, in heel Vlaanderen. "We stevenen af op een recordaantal gemeenteraadsleden en we zullen stevig stijgen in de provincieraad, dit is een groene zondag”, vertelt hij aan VTM NIEUWS. "Het is een beloning voor al het harde werk van de afgelopen jaren."