Calvo: "Groen in 2019 alleen naar kiezer"

Kristof Calvo (Groen) heeft het "gehad met het geleuter over kartels" aan de linkerzijde. Dat zegt hij in de studio van VTM NIEUWS. "Groen zal in 2019 alleen naar de kiezer trekken", zegt Calvo om de discussie over een progressief kartel te smoren.

"Die discussie interesseert de mensen niet en interesseert mij ook niet", zegt Calvo. "Wij willen ons bezighouden met wat de mensen écht bezighoudt."

"Alleen naar kiezer in 2019"

Groen trekt bij de lokale verkiezingen niet altijd alleen naar de kiezer maar soms met andere partijen zoals sp.a in Gent en Open Vld in Mechelen. "Maar voor 2019 stelt die vraag zich niet en zal Groen alleen naar de kiezer trekken."

De enige samenwerking die er voor Calvo toe doet is die met haar Franstalige zusterpartij ecolo. "Als we het goed doen met ecolo in 2019, is er een progressief alternatief mogelijk."

Bekijk hier het volledige gesprek: