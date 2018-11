Bourgeois: “Procedure gouverneur Oost-Vlaanderen stoppen kan niet”

De procedure voor het aanduiden van een nieuwe provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen is volledig “volgens het boekje” verlopen en kan ook niet zomaar stopgezet worden. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in het Vlaams Parlement gezegd. Bourgeois hoopt dat de gemoederen over het gouverneursdossier nu wat kunnen bedaren en dat zijn regering alsnog tot een akkoord kan komen. Opvallend: coalitiepartner Open Vld kwam niet tussen in het debat.

Er is de voorbije dagen ophef ontstaan rond de manier waarop de Vlaamse regering de opvolging van Oost-Vlaams provinciegouverneur Jan Briers heeft aangepakt. Om afstand te nemen van de oude cultuur van politieke benoeming, had de regering vooraf bewust geopteerd voor een objectieve procedure met de hulp van een onafhankelijk selectiebureau. Maar de zoektocht naar een nieuwe gouverneur draaide uit op een weinig fraai schouwspel.

Coalitiepartners N-VA en Open Vld stonden lijnrecht tegenover elkaar over wie nu eigenlijk als meest geschikte kandidaat uit de procedure was gekomen. Open Vld nam daarbij ook de procedure zelf onder vuur. En als klap op de vuurpijl trok de liberale kandidate Carina Van Cauter zich gisteren plots terug uit de procedure.

