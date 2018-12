Boegeroep voor Marghem op klimaatmars

De grootste klimaatmars ooit in ons land trok vandaag door de straten van Brussel. Opvallend: bevoegd minister Marie-Christine Marghem (MR) liep een stukje mee en dat deed veel wenkbrauwen fronsen. De federale minister van Energie en Leefmilieu kreeg zelfs boegeroep te horen.

VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp confronteerde minister Marghem met het feit dat de manifestatie gericht is tegen de regering die niet genoeg doet voor het klimaat. “De mensen realiseren zich niet dat de federale overheid slechts voor een klein deel bevoegd is en dat de andere bevoegdheden in handen zijn van de regio's”, reageert Marghem.

“Het is door de samenwerking en overeenstemming van die vier dat je dingen kan verwezenlijken in de juiste richting en op een snelle en efficiënte manier. Je moet begrijpen: het is veel moeilijker om te zeggen dat de verandering er nu moet komen of we betogen tegen de federale regering.”