Betogers verzamelen aan Stadhuis Gent: "Watteeuw buiten!"

Een 300-tal Gentenaren verzamelden voor het Stadhuis om te protesteren tegen Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). De massa scandeerde “Watteeuw buiten” en stak ook spandoeken in de lucht. De protesterende Gentenaren zijn tegen Watteeuw als burgemeester en willen dat Mathias De Clercq (Open Vld) de sjerp in handen krijgt. Ondertussen is de actie afgelopen, ze duurde ruim een halfuur.

Mathias De Clercq zelf verwerpt het protest. “Ik pleit resoluut voor hoffelijkheid en wederzijds respect en roep op tot positivisme”, reageert hij via Twitter.