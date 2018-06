"Belangrijkste dat er centra komen in Afrika"

"Het belangrijkste is dat er ontschepingscentra komen in Noord-Afrika." Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan VTM NIEUWS naar aanleiding van het migratieakkoord dat de Europese leiders vannacht bereikten.

"De illegale migratie moet stoppen. Die boten moeten terug naar Afrika. Dat gaat nu eindelijk gebeuren", zegt Francken. "Daarom moeten we zien dat we akkoorden hebben met Afrikaanse landen. Dat is prioriteit nummer 1."

Maar die centra zullen natuurlijk niet meteen operationeel zijn. "Als er toch nog schepen aankomen, zullen ze aankomen in Zuid-Europese landen. Daar komen gesloten centra, zoals we dat in België al jaren doen."

Uit die centra in Zuid-Europa zal België niemand opvangen, zegt Francken. "Er is geen noodsituatie, en dus ook geen relocatiesysteem van kracht. De operatie in Malta was eenmalig", sluit Francken af.

