Bekijk hier de volledige uitzending van 'De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters' met kandidaat-burgemeester voor N-VA in Beersel Ben Weyts. Over de problemen in de Vlaamse Rand en de schandalen in de vleesindustrie.

Wie liever enkel met geluid kijkt, kan hier het hele debat herbeluisteren via onze podcast: