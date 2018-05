Beke: “Verbied trucks voor en na school”

Verbied vrachtwagens rond scholen voor en na schooltijd en investeer dubbel zoveel geld in fietspaden als vandaag. Dat stelt CD&V voor op haar gezinsdag in Bobbejaanland. De partij wil dat ouders hun kinderen zorgeloos naar school kunnen laten fietsen, en wil daar een thema van maken bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Daarnaast wil de partij ook dat het aantal snelheidscontroles in zones 30 moet omhoog, dat alle kruispunten conflictvrij moeten worden en dat Vlaanderen elk jaar tweehonderd miljoen euro investeert in fietspaden in plaats van honderd.

En met die punten wil CD&V scoren bij de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar.