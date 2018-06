CD&V-voorzitter Wouter Beke wil dat asielzoekers binnen de zes weken weten of ze in ons land kunnen blijven of niet. "Ik begrijp niet dat een asielaanvraag maanden, zelfs jaren kan duren als Nederland dat in zes weken kan afhandelen", zegt hij in de studio van VTM NIEUWS.

"Dat zou een veel beter antwoord zijn dan daar veel theater rond te maken." Een niet mis te verstane boodschap aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).